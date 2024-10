I voli in partenza da tutti gli aeroporti in Iran sono stati cancellati dalle 21 di domenica alle 6 di lunedì mattina

I voli in partenza da tutti gli aeroporti in Iran sono stati cancellati dalle 21 di domenica alle 6 di lunedì (ossia dalle 19:30 alle 4:30 italiane). La notizia è stata data dall’agenzia di stampa statale Mehr, che ha citato un portavoce dell’Organizzazione dell’aviazione civile iraniana. Non è stato specificato il motivo delle cancellazioni e non si sa se abbiano a che fare col fatto che da ieri sembra essere sempre più imminente un attacco dell’esercito israeliano contro l’Iran, in risposta a quello iraniano condotto contro Israele il 1° ottobre.

