Diverse persone migranti, fra cui un bambino, sono morte mentre cercavano di attraversare il canale della Manica

Nella notte fra il 4 e il 5 ottobre diverse persone migranti, fra cui un bambino, sono morte nel canale della Manica mentre cercavano di raggiungere il Regno Unito dalla Francia. Secondo il resoconto dato dalla prefettura francese le persone erano partite a bordo di un gommone che non era in grado di contenerle tutte. Dopo qualche ora di navigazione la barca si è trovata in grande difficoltà: chi era a bordo aveva chiesto aiuto a un rimorchiatore nelle vicinanze, il cui equipaggio è riuscito a soccorrere 13 persone e a recuperare il corpo di un bambino di quattro anni. Il gommone è poi ripartito verso il Regno Unito.

Il ministro dell’Interno francese Bruno Retailleau ha detto il bambino sarebbe stato «calpestato a morte», ma non ha specificato quante altre persone sono morte. A metà settembre il prefetto di Pas-de-Calais, Jacques Billant, aveva detto che le persone morte nel canale della Manica nel 2024 erano state fino a quel momento 46, contro le 12 del 2023.