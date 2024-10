È morto l’attore statunitense John Amos, che recitò in molte serie tv tra cui “Radici” e “West Wing”; aveva 84 anni

Lo scorso 21 agosto, a Los Angeles, è morto l’attore statunitense John Amos, noto per aver interpretato un gran numero di personaggi secondari in serie tv e film. Per esempio era nel cast di Radici, la miniserie del 1977 sulla storia di una famiglia afroamericana discendente dallo schiavo Kunta Kinte, e in quello di West Wing, la serie di Aaron Sorkin andata in onda tra il 1999 e il 2006: interpretava l’ammiraglio Percival Fitzwallace, capo di Stato maggiore. Tra i film a cui prese parte c’è la commedia con Eddie Murphy Il principe cerca moglie (1988), diretto da John Landis.

Amos aveva 84 anni e la notizia della sua morte è stata diffusa solo il primo ottobre, con un comunicato scritto dal figlio K.C. Amos.