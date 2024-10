I delitti di Foligno, le perizie psichiatriche, un colpevole definito ancora oggi socialmente pericoloso

Tra il 1992 e il 1993 due delitti crearono in Italia forte emozione e molto allarme. Avvennero in Umbria, nella zona di Foligno. Il 4 ottobre 1992 venne assassinato un bambino di quattro anni, Simone Allegretti; il 7 agosto 1993 un tredicenne, Lorenzo Paolucci.

Dopo il primo delitto, l’assassino inviò lettere alla polizia, sfidandola e annunciando che avrebbe ucciso ancora. Si firmava autodefinendosi “il mostro”. Venne arrestato dopo il secondo omicidio: si chiamava Luigi Chiatti, aveva 25 anni, quando lo fermarono disse: «Sono un bravo boy scout».

Le due nuovi puntate di Indagini ricordano, senza mai scendere nei particolari dei delitti, che cosa avvenne in quei mesi. Ma soprattutto raccontano di come segnali precedenti nei comportamenti di Luigi Chiatti vennero ignorati e di come, al centro dei processi, ci furono le perizie psichiatriche, contrastanti, svolte dai maggiori professionisti italiani. Si discusse a lungo di capacità di intendere e di volere, di infermità mentale e di semi infermità e da questo dipese l’esito dei processi. Indagini cerca di spiegare su cosa si divisero gli psichiatri e quale fu il comportamento di Chiatti durante gli interrogatori, la confessione e il dibattimento. E che cosa spinse un altro ragazzo ad autoaccusarsi di quei delitti fornendo indicazioni ritenute al momento credibili.

Luigi Chiatti uscì dal carcere nel 2015 ma è tuttora in una rems, una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, che non può lasciare. I giudici, dal 2015, lo hanno sempre giudicato “socialmente pericoloso” e Indagini racconta cosa questo significhi in termini giudiziari.

