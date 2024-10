Un uomo ha ucciso tre persone e ne ha ferite 15 in un supermercato a Shanghai, in Cina

Lunedì a Shanghai, la città più popolosa della Cina, un uomo ha ucciso tre persone e ne ha ferite 15 accoltellandole all’interno di un supermercato della catena Walmart. La polizia cinese ha detto che l’uomo è un 37enne di nome Lin, e che le tre persone uccise sono morte in ospedale a causa delle ferite subite. L’accoltellamento è avvenuto nel quartiere di Songjiang, nel sud-ovest della città. Sempre secondo le informazioni diffuse dalla polizia, le 15 persone ferite non sarebbero in pericolo di vita.

In Cina le armi da fuoco sono vietate, ma negli ultimi mesi ci sono state diverse aggressioni con coltelli. A luglio per esempio sei persone, fra cui tre bambini, erano state accoltellate e uccise da un uomo in una scuola materna a Lianjiang, nella provincia di Guangdong, nel sud del paese.