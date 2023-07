Un uomo ha ucciso sei persone, fra cui tre bambini, in una scuola materna a Lianjiang, nel sud della Cina

Lunedì mattina intorno alle 7:40 (00:40 di lunedì in Italia) sei persone, fra cui tre bambini, sono state accoltellate e uccise da un uomo in una scuola materna a Lianjiang, nella provincia di Guangdong, nel sud della Cina. Una portavoce del governo ha detto all’agenzia di stampa AFP che oltre ai tre bambini sono stati uccisi due genitori e un’insegnante, mentre una settima persona è stata ferita. La persona sospettata di aver compiuto l’aggressione è un uomo di 25 anni che è stato poi arrestato. La polizia ha classificato il caso come “aggressione intenzionale”.

Negli ultimi anni in Cina ci sono stati diversi episodi di accoltellamento nelle scuole. Nell’agosto del 2022 un uomo aveva accoltellato tre persone e ne aveva ferite altre sei in una scuola materna nella provincia meridionale di Jiangxi. Nell’aprile 2021 due bambini erano stati uccisi e altri 16 erano rimasti feriti durante un accoltellamento di massa nella città di Beiliu, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang. Nell’ottobre del 2018 14 bambini erano stati feriti sempre da un uomo armato di coltello in un asilo a Chongqing, nel sud-ovest della Cina.