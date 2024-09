Italia Viva e +Europa non parteciperanno alle elezioni regionali in Liguria

Venerdì la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita, ha annunciato che alle prossime elezioni regionali in Liguria il partito non sosterrà il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando. Di fatto Italia Viva non parteciperà proprio alle elezioni: avrebbe dovuto presentarsi con una lista condivisa con +Europa e i Socialisti, chiamata “Riformisti uniti”, e dopo l’annuncio dell’uscita dalla coalizione non ha fatto in tempo a proporre una lista alternativa. Sabato anche +Europa ha fatto sapere che non parteciperà alle elezioni, mentre non è chiaro cosa faranno i candidati dei Socialisti.

L’uscita di Italia Viva dalla coalizione è stata interpretata come l’ennesimo segnale di debolezza del cosiddetto “campo largo”, come nel gergo giornalistico viene definita l’alleanza politica tra il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle (M5S) e altri partiti di centrosinistra. La decisione è in larga parte dovuta a uno scontro col M5S, che aveva chiesto di non includere nella lista dei candidati del centrosinistra alcuni nomi proposti da Italia Viva. Paita ha detto che il suo partito è disposto a fare accordi col centrosinistra, ma «non a tutti i costi».

Le elezioni in Liguria si terranno tra il 27 e il 28 ottobre.