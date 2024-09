Il giudice russo che ha condannato Evan Gershkovich ha detto di non aver esaminato alcuna prova

Andrei Mineyev, il giudice russo che lo scorso 19 luglio ha condannato il giornalista statunitense Evan Gershkovich a 16 anni di carcere, ha detto che durante il processo «non è stata esaminata alcuna prova», perché né l’accusa né la difesa l’avevano richiesto. L’affermazione è stata citata dai media russi e ripresa da vari media internazionali. Mineyev ha detto che era sicuro «al 100%, anche 200%» del fatto che Gershkovich stesse lavorando segretamente per la CIA, e quindi la condanna era legittima.

Il processo era cominciato il 26 giugno, si è svolto a porte chiuse ed è terminato in sole tre udienze: «Il caso di per sé era piccolo, non ricordo quante cartelle [di documenti] ci fossero, tre o cinque», ha detto Mineyev, aggiungendo che coinvolgeva solo due testimoni. Il giorno della sentenza il giudice si è ritirato per scrivere il verdetto verso mezzogiorno, e ha consegnato tutto alle 17: ha detto che i tempi sono stati così stretti anche perché sa «digitare velocemente» al computer.

Gershkovich era stato arrestato dai servizi segreti russi a marzo del 2023, mentre lavorava a un articolo sulle operazioni del gruppo Wagner. Era poi rimasto per oltre un anno in detenzione preventiva nella prigione di Lefortovo, a Mosca, nota per essere da oltre un secolo uno dei principali luoghi di detenzione di oppositori politici e giornalisti critici nei confronti del governo russo. A metà giugno del 2024 Gershkovich era stato formalmente incriminato per aver «raccolto informazioni segrete» riguardo a una struttura che costruisce e ripara attrezzature militari nella regione di Ekaterinburg.

Secondo l’accusa il giornalista lavorava per la CIA, ma non è mai stata presentata alcuna prova a sostegno delle accuse, che fin da subito sono state considerate false e pretestuose. Lo scorso 1° agosto Gershkovich è stato coinvolto in un grande scambio di prigionieri tra Stati Uniti, Russia e vari paesi europei, ed è quindi tornato negli Stati Uniti.