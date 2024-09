A Londra tre attivisti per il clima hanno tirato una zuppa sui “Girasoli” di Van Gogh dopo la condanna di due loro compagne che avevano fatto lo stesso

Venerdì a Londra, nel Regno Unito, tre attivisti per il clima del movimento britannico Just Stop Oil hanno lanciato della zuppa di pomodoro su due versioni dei “Girasoli” di Van Gogh esposte alla National Gallery di Londra. Circa un’ora prima, due loro compagne sono state condannate a pene detentive perché due anni fa avevano fatto lo stesso, durante un’altra protesta: le due attiviste sono Phoebe Plummer, che ha 23 anni ed è stata condannata a due anni di carcere, e la 22enne Anna Holland, condannata a 20 mesi. I tre attivisti che hanno lanciato la zuppa sui “Girasoli” di Van Gogh hanno detto di aver agito in segno di solidarietà nei confronti di Plummer e Holland: una delle versioni dei “Girasoli” su cui hanno lanciato la zuppa era la stessa della protesta del 2022.

In un altro caso, Plummer era già stata condannata a tre mesi di carcere per aver interrotto il traffico durante una marcia del novembre 2023 a Londra. Venerdì Plummer ha detto che era consapevole delle conseguenze dell’azione di protesta e che secondo lei «la resistenza civile non violenta è il migliore, se non l’unico, strumento» per fare pressione perché vengano adottate politiche incisive sul cambiamento climatico. Il giudice Christopher Hehir ha detto che ha considerato non solo i danni effettivamente causati alla cornice del quadro (per 10mila sterline, circa 12mila euro), ma anche quelli potenziali qualora la zuppa fosse filtrata oltre il pannello di vetro che lo proteggeva.