Un bambino e una donna sono dispersi in provincia di Pisa a causa di un nubifragio

Nella notte fra lunedì e martedì un nubifragio ha colpito le province di Livorno e Pisa, in Toscana, causando l’esondazione di diversi torrenti in piena e vari danni. Nella notte il torrente Sterza è straripato nella zona di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa, dove si trovano molte strutture ricettive e agriturismi, oltre che abitazioni. Nei pressi della frazione Gabella l’acqua ha raggiunto una casa in cui si trovava una famiglia di turisti tedeschi: il padre, la madre e il nonno sono riusciti a raggiungere il tetto dell’abitazione e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco, mentre il figlio della coppia, di cinque mesi, e la nonna sono ancora dispersi. Le ricerche con sommozzatori e cani sono ancora in corso.

Prima che in Toscana, negli scorsi giorni le forti piogge avevano colpito l’Emilia-Romagna, causando gravi danni e allagamenti, soprattutto in provincia di Bologna e Ravenna, in comuni come Bagnacavallo e Faenza. Centinaia di persone sono ancora sfollate.