“Striscia la notizia” ci prova seriamente col velino

Lunedì sera inizia la 37esima edizione di Striscia la notizia, il noto telegiornale satirico di Canale 5, e nel ruolo delle storiche “veline”, cioè le due ballerine che durante la trasmissione intervallano la conduzione con degli stacchetti, ci saranno per la prima volta un maschio e una femmina.

Tradizionalmente infatti la coppia è sempre stata composta da due donne. In passato era già successo che ci fosse anche un maschio: il più noto è Edo Soldo, che dal 1992 al 1994 affiancò le due veline col ruolo di “velinone”. Nelle edizioni più recenti ce ne sono stati altri con ruoli meno continuativi, ma è sostanzialmente la prima volta che la coppia non è composta strutturalmente da due donne. Per tutta l’edizione 2024/2025 il “velino” sarà Gianluca Briganti, che ha 37 anni e ha fatto per anni il ballerino nei musical, e la “velina” Beatrice Coari, di 21 anni, anche lei ballerina.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione il comico Nino Frassica, che condurrà questa edizione di Striscia la notizia insieme a Michelle Hunziker, ha chiesto ad Antonio Ricci, creatore e storico autore della trasmissione: «le veline sono sempre state le veline, e ora che è un uomo rimane velina?». Ricci ha risposto che «si chiamerà in maniera inclusiva» “velin”, ironizzando probabilmente sulle soluzioni che negli ultimi anni si sono diffuse per rendere il linguaggio più inclusivo. In ogni caso nella comunicazione ufficiale sul sito del programma si parla di “velino”. Ricci ha anche tenuto a specificare che è «un ballerino maschio alfa».

Nonostante la goffaggine, l’annuncio ha reso chiaro l’intento di Ricci di voler dare al programma un aspetto più moderno e forse svincolato dall’estetica dei programmi televisivi che a partire dagli anni Ottanta hanno cominciato a inserire accanto ai conduttori ballerine poco vestite per aumentare il proprio share. A giudicare dalle prime foto che sono state diffuse, comunque, Coari continuerà a esibirsi con un abbigliamento poco coprente tipico delle veline, mentre Briganti con pantaloni e camicia.

Striscia la notizia va in onda da quasi quarant’anni e viene seguito ogni sera da più di 3 milioni di persone. Le veline sono state introdotte a partire dalla prima edizione e sono diventate una specie di istituzione nella televisione italiana, avviando le carriere di presentatrici e celebrità come Melissa Satta, Elisabetta Canalis e Giorgia Palmas.