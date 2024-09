Almeno quattro persone migranti sono morte in un naufragio vicino all’isola greca di Samos

Lunedì almeno quattro persone migranti sono morte a causa del naufragio del gommone su cui stavano viaggiando, avvenuto a poche centinaia di metri dalle coste di Samos, un’isola greca molto vicina alla Turchia. Il giornale greco Kathimerini ha scritto che le quattro persone morte che per ora sono state identificate sono tutte donne e stavano viaggiando insieme a una trentina di persone. L’imbarcazione è affondata a circa 150 metri dalla riva, vicino alla baia di Agios Isidoros, nella parte nord-ovest dell’isola: un residente ha visto quello che stava accadendo e ha chiamato la Guardia costiera greca, che è intervenuta.

Una ventina delle persone a bordo ha nuotato fino a riva, mentre cinque sono state soccorse in mare. Alcune di loro erano prive di sensi e sono state portate in ospedale. Le operazioni della Guardia costiera sono ancora in corso, ma sono rese complicate dai forti venti. Non è ancora noto da dove e quando fossero partiti i migranti, ma data la posizione di Samos è probabile che venissero dalla Turchia.

Nonostante gli arrivi di migranti via mare in Europa stiano diminuendo, nei primi otto mesi del 2024 gli arrivi via mare in Grecia sono raddoppiati rispetto al 2023: da 14.651 sono passati a 28.362, secondo i dati dell’UNHCR.

