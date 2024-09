Enea Bastianini ha vinto il Gran Premio di MotoGP dell’Emilia Romagna

Il pilota italiano Enea Bastianini, della squadra Ducati, ha vinto il Gran Premio dell’Emilia Romagna di MotoGP che si è corso domenica sul circuito di Misano Adriatico, in provincia di Rimini. In seconda posizione è arrivato lo spagnolo Jorge Martín, pilota della squadra Prima Pramac Racing, che era rimasto in prima posizione per quasi tutta la gara prima di essere superato da Bastianini al penultimo giro. In terza posizione è arrivato lo spagnolo Jorge Martín, della Prima Pramac Racing.

L’altro pilota della Ducati, l’italiano Francesco Bagnaia, si è ritirato a causa di una caduta in pista al ventunesimo dei 27 giri di gara. Partiva dalla prima posizione, ma in quel momento era in terza: nei primi giri era stato superato sia da Martín sia da Bastianini, che partivano dietro di lui.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna era la quattordicesima gara del campionato mondiale. Nella classifica dei piloti Martín ha rafforzato la prima posizione portando da 4 a 29 i punti di vantaggio su Bagnaia, secondo.