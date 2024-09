Durante una conferenza stampa tenuta giovedì, il primo ministro polacco Donald Tusk ha parlato delle gravi alluvioni che hanno interessato la Polonia negli ultimi giorni e della presenza di soldati riservisti tedeschi arrivati nel paese per aiutare con le operazioni di soccorso. Usando un tono scherzoso, Tusk ha detto: «Se vedete soldati tedeschi, per favore non preoccupatevi. Sono qui per aiutare».

Tusk ha fatto riferimento all’invasione della Polonia da parte della Germania nazista nel settembre del 1939, azione che diede avvio alla Seconda guerra mondiale, e che è ancora ragione di diffidenza tra i due paesi. La diffidenza è ancora tale che Tusk, un europeista di centrodestra, durante la campagna elettorale dell’anno scorso era stato definito dai suoi avversari di estrema destra come un “agente tedesco”.

Negli scorsi giorni in tutta l’Europa centrale ci sono state gravissime alluvioni provocate dalla tempesta Boris: oltre alla Polonia hanno coinvolto Repubblica Ceca, Romania e Austria, e provocato la morte di 21 persone.