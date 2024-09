Le autorità della Striscia di Gaza hanno comunicato i nomi di oltre 34mila palestinesi uccisi da Israele nell’ultimo anno

Il ministero della Salute della Striscia di Gaza ha pubblicato i nomi di 34.344 palestinesi uccisi da attacchi israeliani da quando è iniziata la guerra di Israele nel territorio, in seguito agli attacchi di Hamas del 7 ottobre dello scorso anno. Sono l’80 per cento di tutti i palestinesi uccisi finora: ne rimangono più di 7mila, i cui corpi non sono ancora stati identificati. La lista non distingue tra civili e miliziani di Hamas, anche se in base all’età e al sesso molti dei palestinesi uccisi possono essere identificati come civili: ci sono 11.355 bambini (di cui 169 nati a guerra iniziata), 2.955 persone di età pari o superiore a 60 anni e 6.297 donne. Israele finora ha detto di aver ucciso 17mila miliziani di Hamas, ma non ha mai fornito dati sui civili uccisi.