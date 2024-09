Il rapper Diddy (noto anche come Puff Daddy) è stato arrestato

Lunedì il rapper statunitense Diddy (il cui vero nome è Sean Combs e che è noto anche come Puff Daddy) è stato arrestato. Secondo quanto scrivono i giornali statunitensi, l’arresto sarebbe stato ordinato in seguito a una decisione del gran giurì del tribunale di Manhattan, a New York, di incriminare Diddy per accuse che non sono state ancora rese note. Secondo il New York Times è probabile che l’arresto abbia a che fare con le molte accuse per abusi sessuali e sfruttamento sessuale in cui Diddy è stato coinvolto negli ultimi mesi.

A marzo il dipartimento di Sicurezza interna degli Stati Uniti aveva perquisito diverse case del rapper a New York, Miami e Los Angeles, per via di queste accuse. Nel 2023 inoltre era stato accusato di stupro e di ripetuti abusi fisici da una ex partner, la cantante Cassie, il cui vero nome è Cassandra Ventura. Quella causa si era conclusa con un patteggiamento il giorno dopo che era stata annunciata. In seguito era stato accusato di stupro da altre tre donne (una delle accuse riguarda fatti che sarebbero avvenuti quando una di loro aveva 17 anni) ed era stato denunciato per violenza sessuale da un suo collaboratore.