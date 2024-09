Ci sono grossi ritardi sulla linea ferroviaria Milano-Torino in seguito al deragliamento di un treno a Milano

Martedì mattina presto, a Milano, un treno ha avuto un incidente e diverse persone sono rimaste ferite, la maggior parte in modo lieve. L’incidente sta causando grossi ritardi e cancellazioni di treni sulla linea ferroviaria Milano-Torino. Verso le 6:30 un container di un treno merci si è staccato dal convoglio ed è finito sui binari nei pressi della stazione Greco Pirelli; un treno passeggeri lo ha successivamente colpito, mentre procedeva a velocità bassa, ed è uscito dai binari. Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 24 anni, che è stato portato all’ospedale Niguarda in codice giallo insieme a cinque passeggeri in codice verde, con alcune contusioni. Al momento non si sa cosa abbia causato il distaccamento del container dal treno merci.