Le partite della quarta giornata di Serie A

La quarta giornata del campionato di calcio di Serie A si gioca tra sabato 14 e lunedì 16 settembre: la prima partita in programma è Como-Bologna, sabato alle 15, e poi ci saranno Empoli-Juventus e Milan-Venezia. L’Inter giocherà domenica sera fuori casa contro il Monza, e la giornata si chiuderà lunedì con i due posticipi Parma-Udinese e Lazio-Hellas Verona. Nello scorso weekend non si era giocato per permettere le partite delle nazionali (l’Italia ha giocato in Nations League contro Francia e Israele).

Sabato 14 settembre

ore 15

Como-Bologna [Dazn]

ore 18

Empoli-Juventus [Dazn]

ore 20:45

Milan-Venezia [Dazn, Sky]

Domenica 15 settembre

ore 12:30

Genoa-Roma [Dazn]

ore 15

Atalanta-Fiorentina [Dazn]

Torino-Lecce [Dazn]

ore 18

Cagliari-Napoli [Dazn, Sky]

20:45

Monza-Inter [Dazn]

Lunedì 16 settembre

ore 18:30

Parma-Udinese [Dazn]

ore 20:45

Lazio-Hellas Verona [Dazn, Sky]

La Classifica

Torino 7

Inter 7

Juventus 7

Udinese 7

Napoli 6

Verona 6

Empoli 5

Genoa 4

Parma 4

Lazio 4

Atalanta 3

Lecce 3

Fiorentina 3

Cagliari 2

Milan 2

Bologna 2

Roma 2

Monza 2

Venezia 1

Como 1