Il calciatore spagnolo Hugo Mallo dovrà pagare 6mila euro di multa per aver toccato il seno di una donna vestita da mascotte 

Un tribunale di Barcellona, in Spagna, ha condannato il calciatore spagnolo ed ex capitano del Celta Vigo Hugo Mallo al pagamento di una multa di 6mila euro per aver palpato il seno di una donna che lavorava come mascotte dell’Espanyol, squadra di calcio spagnola. I fatti risalgono al 24 aprile del 2019: Mallo era entrato in campo per giocare una partita ed era stato accolto da una squadra di donne che indossavano un costume da parrocchetti, i piccoli pappagalli simbolo dell’Espanyol. A quel punto si era avvicinato a una di loro, le aveva messo le mani sotto il costume e le aveva palpato il seno.

Il tribunale di Barcellona l’ha ritenuto colpevole del reato di abuso sessuale, che in Spagna riguarda atti di natura sessuale compiuti su qualcuno, contro il suo consenso, tra cui palpeggiamenti, senza che lo scopo finale di quegli stessi atti sia il rapporto sessuale vero e proprio. Il giudice ha scritto che Mallo ha toccato la donna per «soddisfare i propri istinti libidinosi» e per «minarne l’integrità sessuale».