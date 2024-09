Celebripost

Tra le persone da fotografare questa settimana non potevamo lasciare fuori Taylor Swift: nella foto che abbiamo scelto è insieme al fidanzato Travis Kelce durante la finale degli US Open, vinta da Sinner; ma è stata molto fotografata anche agli MTV Video Music Awards, dove ha vinto sette premi ed è diventata l’artista solista più premiata nella storia dell’evento. Il fatto che abbia anche detto che voterà Kamala Harris alle elezioni presidenziali statunitensi l’ha messa al centro dell’attenzione una volta in più. Poi abbiamo diversi attori e attrici – Lindsay Lohan, Robbie Williams, Sandra Oh, Cate Blanchett e Bill Murray, tra gli altri – al Toronto International Film Festival, per finire con Anna Wintour, Ella Emhoff, Zayn Malik e Camila Cabello alla settimana della moda a New York.