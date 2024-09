Taylor Swift ha dato il proprio sostegno a Kamala Harris per le elezioni presidenziali statunitensi

La cantante statunitense Taylor Swift, la più famosa al mondo in questo momento, ha dato il proprio sostegno a Kamala Harris, candidata Democratica alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Lo ha fatto con un post su Instagram, poco dopo la fine del primo dibattito televisivo tra Harris e Donald Trump, candidato Repubblicano. Il sostegno di Swift (detto in inglese endorsement) è molto significativo per via dell’enorme base di fan che la cantante ha negli Stati Uniti.

Swift ha ricordato nel suo post che di recente Trump aveva pubblicato sul suo social network Truth quattro immagini realizzate con un software di intelligenza artificiale che lasciavano intendere che la cantante avesse appoggiato la sua candidatura. «Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani per queste elezioni come elettrice. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità», ha scritto spiegando il suo sostegno a Harris. Ha concluso il post firmandosi “Childless Cat Lady”, ovvero “gattara senza figli”, anche in questo con un riferimento critico alla campagna elettorale di Trump.

Nelle scorse settimane infatti era riemersa un’intervista del 2021 a Fox News di J.D. Vance, candidato Repubblicano alla vicepresidenza, in cui aveva detto che gli Stati Uniti erano governati da «un gruppo di gattare senza figli che non sono soddisfatte della propria vita e delle scelte che hanno fatto, e vogliono rendere il resto del paese ugualmente infelice». Si riferiva in particolare ad alcune esponenti del Partito Democratico, tra cui Kamala Harris, che citò esplicitamente (Harris non ha figli ma è la matrigna dei due figli che il marito, Doug Emhoff, ebbe con la precedente compagna). «L’intero futuro del Partito Democratico è controllato da persone senza figli», disse.