Una nave civile che trasportava grano nel Mar Nero è stata attaccata dalla Russia per la prima volta dall’inizio della guerra

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia ha danneggiato con un missile una nave civile nel mar Nero che trasportava grano verso l’Egitto. La compagnia per la sicurezza marittima britannica Ambrey ha scritto in una nota che la nave è stata colpita dopo essere partita dal porto ucraino di Chornomorsk, nella regione di Odessa, e ha subìto danni su una fiancata e a una gru per il carico. È la prima volta dall’inizio della guerra in Ucraina che una nave civile che trasporta grano viene attaccata mentre naviga nel mar Nero, anche se altre navi erano state danneggiate negli attacchi russi contro i porti ucraini, l’anno scorso.

L’Ucraina è uno dei principali paesi esportatori di grano e altri generi alimentari, soprattutto in Medio Oriente e Africa. All’inizio dell’invasione russa, nel febbraio del 2022, il volume delle sue esportazioni si era sostanzialmente ridotto a causa dei frequenti attacchi russi ai suoi porti, provocando una grave crisi alimentare in vari paesi del mondo. Tra il luglio del 2022 e il luglio del 2023 un accordo tra Russia e Ucraina aveva permesso alle navi ucraine di attraversare il mar Nero in sicurezza, ma la scorsa estate il presidente russo Vladimir Putin aveva deciso di non rinnovarlo. Nell’agosto del 2023 quindi l’Ucraina aveva organizzato una rotta per il passaggio delle navi cargo difesa con le armi e senza l’accordo della Russia.

Zelensky ha detto che nel momento in cui è stata colpita la nave si trovava fuori dalle acque territoriali ucraine, e che era in quelle rumene. L’autorità navale della Romania tuttavia ha negato che fosse così, e ha aggiunto di non aver ricevuto alcuna richiesta di assistenza. La Russia per il momento non ha commentato la vicenda.