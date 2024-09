Otto cose che abbiamo comprato ad agosto

Wishlist è la rubrica mensile in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Una cassa portatile

Una redattrice del Post ha comprato questa cassa portatile Bluetooth della marca Bang & Olufsen modello Beosound Explore. È piuttosto cara: su Amazon costa 192 euro, mentre sul sito ufficiale del marchio (che punta molto sul design e che in generale produce oggetti elettronici abbastanza costosi) è in vendita a 249 euro. Secondo lei, che l’ha utilizzata soprattutto all’aperto, «si sente benissimo», al punto che era contenta «di non avere vicini di casa in grande prossimità».

Lampadine a batteria

Per fare luce in un punto della casa dove non ci sono prese, una redattrice del Post ha comprato queste lampadine a batteria. Si ricaricano tramite un cavo con un’uscita Usb C e una volta ricaricate hanno un’autonomia di circa dodici ore. Nella confezione ce ne sono due e vengono vendute con diversi tipi di supporto: ganci per appenderle e basi per attaccarle al muro o per avvitarle a un portalampada. In dotazione c’è anche un telecomando per accenderle e spegnerle a distanza e impostare il colore della luce che si preferisce. Sono della marca Hongnix e lei le ha comprate su Amazon a 35 euro.

Un’asse da stiro

Una redattrice ha comprato quest’asse da stiro in legno di cui apprezza in modo particolare la stabilità, il fatto che sia bene imbottita e che l’imbottitura non si arricci o si sposti. È ripiegabile (diventa abbastanza sottile), si può regolare l’altezza e ha le rotelle per spostarla una volta chiusa. Costa 130 euro, è della marca Arredamenti Italia e l’ha comprata su Amazon. Per completezza ha comprato anche lo stiramaniche, che pure è ripiegabile (e ha la fodera della stessa fantasia dell’asse da stiro). Lo ha preso sempre su Amazon e lo ha pagato circa 26 euro.

Termometro per il vino

Una persona del Post che ci tiene a fare le cose per bene in cucina ha comprato un termometro per le bottiglie di vino. È in acciaio e funziona mettendolo attorno alla bottiglia: ne rileva la temperatura e indica anche quale sarebbe quella ideale a seconda del tipo di vino che contiene. Costa circa otto euro su Amazon.

Un borsone da viaggio

Il borsone da viaggio modello Base Camp della marca The North Face è da alcuni anni abbastanza gettonato e una redattrice si è infine decisa a comprarlo. Ha scelto la taglia “S”, una delle più piccole a disposizione, che conferma essere «perfetta per un viaggio di qualche giorno e come bagaglio a mano». Ha diversi manici e bretelle che permettono di usarlo sia come zaino che come borsone, è resistente all’acqua e costa 140 euro. Si trova sia sul sito ufficiale del marchio, sia su Amazon, in diversi colori.

Filtro per l’acqua

In vista di un viaggio in bici – abbastanza avventuroso e durante il quale non era certa di trovare acqua pulita per bere o cucinare – una persona del Post ha comprato questo filtro per l’acqua della marca Sawyer. Lo ha trovato «comodo da trasportare» perché molto leggero (è da 750 ml) e «funzionante», dal momento che né lei né le persone con cui viaggiava hanno avuto problemi intestinali. Funziona riempiendo il sacchetto d’acqua (per esempio di fiume o di torrente) e filtrandola attraverso la cannuccia in dotazione. Lo ha preso su Amazon e costa 55 euro.

Un kit per pulire lo smartphone

Abbiamo parlato diverse volte in passato di questo kit della marca Ordilend per pulire lo smartphone, il computer e i dispositivi elettronici in generale (lo abbiamo consigliato come regalo lo scorso Natale e qualche anno fa ne avevamo proposto una versione simile ma con meno accessori). Contiene 10 strumenti pensati per pulire singole parti molto specifiche dei dispositivi, costa 17 euro, è disponibile in più colori e contiene anche ricariche e pezzi di ricambio. È uno degli oggetti che hanno avuto più successo tra i lettori del Post e ad agosto lo ha comprato anche una persona che lavora al Post che ne ha apprezzato in particolare gli strumenti per pulire gli auricolari wireless e la loro custodia.

Un seghetto elettrico per tagliare il legno

Per non doversi più affidare alle segherie dei negozi di fai-da-te che secondo lei «non fanno mai un lavoro preciso», una redattrice ha comprato un seghetto elettrico per tagliare il legno. Ha scelto questo della marca Bosch, che è abbastanza leggero e maneggevole, costa 60 euro su Amazon.

