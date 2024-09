Kendrick Lamar sarà il protagonista dell’intervallo del prossimo Super Bowl

Il rapper Kendrick Lamar sarà il protagonista dello spettacolo dell’intervallo del prossimo Super Bowl del football americano, in programma il 9 febbraio del 2025 al Caesars Superdome di New Orleans, in Louisiana. Lo spettacolo, detto Halftime Show, dura mediamente un quarto d’ora ma è uno degli eventi televisivi e musicali più attesi dell’anno perché, come la partita, è seguito dal pubblico più ampio del mercato televisivo statunitense.

Kendrick Lamar ha 37 anni ed è uno dei più popolari rapper statunitensi. Aveva già partecipato allo spettacolo dell’intervallo del Super Bowl nel 2022 ma non da solo: in quel caso si era esibito insieme a Dr. Dre, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent.

– Leggi anche: Nell’hip hop i “dissing” possono ancora monopolizzare il dibattito