Giovedì il Comune di Madrid ha annunciato che revocherà le licenze delle tre società di noleggio di monopattini elettrici operative in città per il mancato rispetto delle condizioni legate all’utilizzo di questi mezzi. A breve quindi in città non si troveranno più i circa 6mila monopattini di Dott, Lime e Tier Mobility, che avevano l’esclusiva per il servizio nella capitale spagnola dal maggio del 2023.

Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha detto che a volte i monopattini sono parcheggiati dove non dovrebbero, vengono usati in maniera impropria, per esempio da utenti che ci vanno in due, e risultano pericolosi, «specialmente per le persone anziane». Inoltre le tre società avevano ottenuto la licenza a patto di offrire il servizio in tutta la città, cosa che non si è poi verificata, e due di loro – Lyme e Dott – avevano promesso corsi gratuiti per imparare a guidare i monopattini, che però non hanno mai tenuto.

La durata della licenza concessa alle società era di tre anni, ma adesso tutte e tre avranno venti giorni di tempo per adeguarsi alla decisione: questo vuol dire che dall’inizio di ottobre chi vorrà muoversi a Madrid con un mezzo a noleggio diverso da auto e motorini avrà a disposizione solo le biciclette del servizio pubblico BiciMad: sempre il sindaco ha annunciato un ampliamento di questo servizio che ha definito «storico», in modo da riuscire a sopperire, a suo dire, al ritiro dalla circolazione dei monopattini.

