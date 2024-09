È stato liberato Fredi Beleri, politico greco-albanese condannato in Albania e poi eletto europarlamentare per la Grecia

Il politico albanese di etnia greca Fredi Beleri, condannato a due anni di carcere in Albania per crimini elettorali e poi eletto come europarlamentare per la Grecia, è stato rilasciato in libertà condizionata. Lo hanno fatto sapere il suo ufficio e uno dei suoi avvocati, spiegando che il tribunale albanese che stava esaminando il suo caso ha accolto la sua richiesta di liberazione anticipata, seguita alla sua elezione al Parlamento Europeo lo scorso giugno (l’Albania non fa parte dell’Unione Europea).

Beleri ha 51 anni e il 14 maggio del 2023 era stato eletto sindaco di Himare, località turistica sulla costa albanese: due giorni prima tuttavia era stato arrestato con l’accusa di aver comprato otto voti per 40mila lek, l’equivalente di circa 400 euro, e le autorità albanesi gli avevano impedito di assumere l’incarico di sindaco. Lo scorso marzo era stato condannato a due anni di prigione da scontare a Fier, nel sud del paese.

Per la minoranza etnica greca in Albania e per il governo greco, che dice di sostenere i diritti della minoranza, la sua condanna era motivata politicamente ed era una dimostrazione della persecuzione dei cittadini di origini greche da parte delle autorità albanesi: così il partito di centrodestra al governo in Grecia, Nuova Democrazia, lo aveva candidato alle elezioni europee di giugno, in cui Beleri (che ha la doppia cittadinanza greca e albanese) è stato effettivamente eletto.

A giugno il tribunale albanese gli aveva concesso un permesso di cinque giorni per andare alla prima sessione plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Adesso l’Unione democratica della Minoranza greca, un movimento sociale, politico e culturale che promuove i diritti delle persone di etnia greca in Albania, ha fatto sapere che a Himare è prevista una marcia per festeggiare la sua liberazione.

– Leggi anche: Il partito di governo in Grecia ha candidato alle europee un politico albanese in prigione