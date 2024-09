Per lunedì in Israele è stato proclamato uno sciopero generale contro il governo

Il capo di uno dei sindacati più rappresentativi di Israele, l’Histadrut, ha proclamato uno sciopero generale a partire dalle 6 di lunedì (ora locale, le 5 in Italia), per protestare contro il governo e il mancato raggiungimento di un accordo con Hamas per la liberazione delle persone prese in ostaggio nell’attacco del 7 ottobre dello scorso anno. Domenica mattina l’esercito israeliano ha detto di aver trovato in un tunnel sotto Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, i corpi di sei ostaggi, e la notizia ha causato una serie di proteste nel paese e in varie città del mondo.

Con ogni probabilità sarà uno sciopero assai partecipato e che creerà numerosi disagi, visto che l’Histadrut rappresenta circa 800mila lavoratori: hanno già detto che prenderanno parte allo sciopero i dipendenti dell’aeroporto di Tel Aviv, il Ben Gurion, che resterà chiuso dalle 8 del mattino sia per i voli in arrivo che per quelli in partenza; lo stesso hanno dichiarato i dipendenti degli asili, che resteranno chiusi, e le scuole medie resteranno aperte solo per mezza giornata.

Al momento lo sciopero è programmato per la sola giornata di lunedì, e il capo del sindacato, Arnon Bar-David, ha detto che ogni valutazione sull’eventualità di estenderlo sarà fatta domani. Durante una conferenza stampa ha duramente criticato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo per non essere ancora riusciti a recuperare vivi gli ostaggi.

Dei 251 ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre rimangono a Gaza in 97, compresi i corpi di almeno 33 morti confermati dall’esercito israeliano. In tutto otto ostaggi sono stati salvati dai soldati israeliani, e sono stati recuperati anche i corpi di 37 ostaggi, tra cui tre uccisi erroneamente dai militari israeliani.