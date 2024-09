Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, è morto in un incidente sull’Adamello

Sabato Fabrizio Longo, direttore delle operazioni della società automobilistica Audi in Italia, è morto durante una scalata sull’Adamello, montagna che si trova nel nord della Val Camonica, tra la Lombardia e il Trentino-Alto Adige. Secondo le prime ricostruzioni Longo stava percorrendo una via ferrata in solitaria verso la cima Payer. Una persona che si trovava in zona ha visto Longo cadere e ha avvisato il soccorso alpino, che ha trovato il corpo circa 200 metri sotto la cima. Longo aveva 62 anni ed era nato a Rimini: aveva iniziato a lavorare da giovane in Fiat, occupandosi di marketing, poi nel 2002 era diventato responsabile per l’Italia di Lancia, e nel 2013 era stato nominato direttore per l’Italia di Audi.