In Germania una donna è stata arrestata per aver accoltellato sei persone su un autobus

Venerdì sera in Germania una donna di 32 anni è stata arrestata per aver ferito sei persone su un autobus con un coltello: c’erano circa 40 passeggeri, e l’autobus era diretto a una festa nella cittadina di Siegen, nella regione della Renania. Il conducente ha fermato subito il veicolo non appena ha percepito il trambusto, e ha aperto tutte le porte consentendo agli altri passeggeri di scappare. Tre dei feriti sono in condizioni gravi, mentre gli altri tre sono stati dimessi già sabato mattina dall’ospedale: la polizia ha fatto sapere che i sei sono tutti tra i sedici e i trent’anni.

Non sono ancora note le ragioni dell’attacco, anche se la polizia sembra aver escluso per il momento il movente terroristico. Solo una settimana fa c’era stato un attacco a Solingen, nell’ovest della Germania, in cui un uomo aveva ucciso tre persone e ferito gravemente altre cinque con un coltello durante una festa cittadina: l’attacco era stato rivendicato dall’ISIS.