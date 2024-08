Cosa sappiamo dell’accoltellamento a Solingen, in Germania

Venerdì sera a Solingen, una cittadina della Germania occidentale a una trentina di chilometri da Düsseldorf, un uomo ha accoltellato diverse persone per strada uccidendone tre, e poi è scappato. La polizia tedesca ha detto che sono state uccise due donne e un uomo e che altre cinque persone sono state gravemente ferite.

L’accoltellamento è avvenuto attorno alle 21:30 (ora locale) nella piazza del mercato, in centro, mentre si stava svolgendo una festa organizzata per i 650 anni della città (chiamata “festa della diversità”). Dopo l’aggressione, ai partecipanti è stato chiesto di lasciare il centro e tornare a casa: la zona è stata transennata per permettere alle ambulanze di soccorrere i feriti e la polizia si è messa in cerca dell’aggressore con posti di blocco, poliziotti provenienti da tutta la regione ed elicotteri.

Un portavoce della polizia, Alexander Kresta, ha confermato che dopo aver sentito diversi testimoni le ricerche si stanno rivolgendo verso una sola persona, che dopo aver compiuto l’aggressione è scappata. Un portavoce del Ministero dell’Interno dello stato tedesco del Nord Reno-Westfalia ha detto che l’uomo è riuscito a fuggire nel mezzo dell’agitazione e del panico che si erano creati. Kresta ha anche detto che non ci sono informazioni sull’aspetto dell’aggressore e su dove si trovi, né ipotesi sul suo movente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito le vittime al collo.

La polizia ha invitato gli abitanti di Solingen a stare lontani dal centro e coloro che hanno informazioni di qualsiasi tipo sull’accaduto a contattarla, dicendo che verrà istituito un numero di telefono con questo scopo specifico. L’amministrazione di Solingen ha invece istituito un numero di telefono per rispondere a persone preoccupate che i propri cari possano essere tra i morti o i feriti.

Solingen è una cittadina da circa 160mila abitanti nota soprattutto per le sue fabbriche di acciaio. La festa cittadina, aperta a tutti, sarebbe dovuta durare per tre giorni, fino a domenica, con una partecipazione prevista di 25mila persone ogni sera. Era stato allestito un palco per la musica dal vivo e bancarelle di cibo e bevande, oltre che per la vendita di prodotti di artigianato: tutte le attività sono state annullate.