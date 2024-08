Il giocatore di baseball che ha iniziato una partita con una squadra e l’ha finita con l’altra

Il ricevitore americano Danny Jansen ha stabilito un record singolare, diventando il primo giocatore nella storia della MLB, la principale lega professionistica di baseball americana, a giocare per entrambe le squadre nella stessa partita. È accaduto lunedì, durante la ripresa di una gara tra i Toronto Blue Jays e i Boston Red Sox che era iniziata lo scorso 26 giugno, ma che poi era stata sospesa a causa della pioggia verso la fine del secondo inning (i tempi in cui è suddivisa una partita di baseball) e posticipata di due mesi.

In quel momento Jansen era ancora un giocatore dei Blue Jays, ma poi a luglio era stato ceduto proprio ai Red Sox in uno scambio di mercato piuttosto sorprendente: lunedì, alla ripresa della partita, Jansen si è trovato quindi a dover giocare contro la squadra con cui l’aveva iniziata due mesi prima.

La situazione è stata resa ancora più bizzarra dal fatto che, a giugno, la partita era stata interrotta proprio mentre era in corso il turno di battuta di Jansen. Lunedì quindi è ripresa da quel momento: il turno è stato completato dal suo ex compagno di squadra Daulton Varsho, mentre Jansen si è ritrovato al lato opposto, dietro la casa base, come ricevitore dei Red Sox.

La partita è finita 4 a 1 per i Blue Jays, ma l’attenzione è stata soprattutto sulla particolare situazione di Jansen: «è bello lasciare un’impronta del genere sulla partita: è interessante e strano. E sono contento di avere avuto questa opportunità», ha detto.