L’esercito ucraino dice di controllare 100 centri abitati nella regione russa di Kursk

Martedì il capo dell’esercito ucraino Oleksandr Syrskyi ha detto che dall’inizio dell’attacco ucraino in territorio russo, il 6 agosto, l’Ucraina ha ottenuto il controllo di 1.249 chilometri quadrati di territorio russo nella regione di Kursk, all’interno dei quali si trovano 100 centri abitati. La sua dichiarazione conferma quanto già detto la settimana scorsa dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, secondo cui l’Ucraina controllava più o meno 1.250 chilometri quadrati di territorio russo.

In un’intervista alla televisione ucraina Syrskyi ha detto che l’esercito ha fatto prigionieri circa 549 militari russi e ha già raggiunto uno degli obiettivi principali della propria incursione: «distogliere un numero significativo di truppe nemiche da altre aree» in cui al momento si sta combattendo, come quelle di Pokrovsk e Kurakhove nel Donbass.

Sempre martedì il capo dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’energia nucleare (IAEA), Rafael Grossi, ha detto di aver visitato la centrale nucleare di Kursk e di avervi trovato una situazione preoccupante. Secondo le sue ricostruzioni, le truppe ucraine si trovano a soli 40 chilometri dalla centrale nucleare e l’avrebbero ripetutamente attaccata. Secondo Grossi ci sarebbe quindi il pericolo, o la possibilità, di un incidente nucleare, soprattutto perché la centrale è priva di cupola protettiva e quindi particolarmente vulnerabile.

