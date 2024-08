Le partite della 2ª giornata di Serie A

La 2ª giornata di Serie A comincia sabato 24 agosto alle 18:30, con Parma-Milan e Udinese-Lazio: la Lazio è una delle quattro squadre ad aver vinto nella prima giornata di campionato. L’Inter campione in carica giocherà in casa contro il Lecce sabato sera, mentre la Juventus – una delle squadre sembrate più in forma nella prima giornata – giocherà fuori casa contro il Verona, che nella prima giornata aveva vinto in modo netto e sorprendente contro il Napoli.

Sabato 24 agosto

ore 18:30

Parma-Milan [Dazn]

Udinese-Lazio [Dazn, Sky]

ore 20:45

Inter-Lecce [Dazn, Sky]

Monza-Genoa [Dazn]

Domenica 25 agosto

ore 18:30

Fiorentina-Venezia [Dazn]

Torino-Atalanta [Dazn]

ore 20:45

Napoli-Bologna [Dazn]

Roma-Empoli [Dazn, Sky]

Lunedì 26 agosto

ore 18:30

Cagliari-Como [Dazn]

ore 20:45

Verona-Juventus [Dazn]

La classifica:

Atalanta 3

Juventus 3

Verona 3

Lazio 3

Milan 1

Genoa 1

Inter 1

Torino 1

Bologna 1

Fiorentina 1

Parma 1

Udinese 1

Cagliari 1

Empoli 1

Monza 1

Roma 1

Venezia 0

Como 0

Napoli 0

Lecce 0