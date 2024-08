Celebripost

Tra le celebrità fotografate questa settimana diverse erano alla convention del Partito Democratico statunitense a Chicago: Stevie Wonder e John Legend hanno suonato una canzone per uno, ad esempio, ma c’erano anche le cantanti Patti LaBelle e Pink e l’attrice Eva Longoria, oltre alla popolarissima conduttrice televisiva Oprah Winfrey, che è intervenuta a sorpresa per provare a convincere gli elettori indecisi. Poi troviamo Romy Madley Croft, nota per essere la cantante e chitarrista degli xx, che fa un djset alla festa per i 40 anni del magazine di cultura LGBTQ+ Gay Times e diversi sportivi, oltre a famose attrici come Meg Ryan e Meryl Streep. Menzione speciale per il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che sembra apprezzare salumi e formaggi. Per finire: Bruce Springsteen in concerto a Philadelphia, in attesa che torni a Milano il prossimo anno.