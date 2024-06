Bruce Springsteen ha annunciato le nuove date dei suoi concerti di Milano: suonerà a San Siro il 30 giugno e il 3 luglio del 2025

Sabato il cantante statunitense Bruce Springsteen ha annunciato in un post diffuso sul suo profilo Instagram le nuove date dei suoi concerti a Milano: suonerà a San Siro il 30 giugno e il 3 luglio del 2025. I due concerti avrebbero dovuto tenersi l’1 e il 3 giugno di quest’anno, ma circa una settimana fa erano stato posticipati a data da destinarsi per ragioni mediche.

Springsteen ha specificato che i biglietti originariamente acquistati per il concerto dell’1 giugno 2024 saranno validi per quello del 30 giugno 2025, e quelli per il 3 giugno del 2024 saranno validi per il 3 luglio 2025.