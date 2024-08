Un uomo di 80 anni è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato gli estesi incendi in Grecia

Un uomo di 80 anni è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato gli incendi che tra l’11 e il 13 agosto hanno colpito un’area a nord di Atene: resterà in carcere in attesa del processo. La notizia è stata diffusa dai giornali nazionali. Le autorità sono risalite a lui grazie ad alcune riprese di telecamere di sorveglianza in cui si vede l’uomo gettare dalla sua auto materiale infiammabile su un terreno arido, il giorno in cui sono divampati gli incendi. Con una perquisizione, i vigili del fuoco hanno rinvenuto a casa sua e nella sua macchina varie taniche vuote, con le quali potrebbe aver trasportato del combustibile, 15 accendini Zippo (la cui fiamma è antivento), cinque cellulari e più di 200 mila euro in contanti.