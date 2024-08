Oggi vari quotidiani nazionali continuano ad avere in prima pagina gli aggiornamenti sui corpi trovati nel relitto della barca a vela Beyasian, ma danno poi evidenza a notizie diverse: il Corriere della Sera ha una foto dell’incendio scoppiato ieri nella periferia di Roma; Repubblica parla della convention del Partito Democratico statunitense in corso a Chicago e delle discussioni nel governo sulla riforma della legge sulla cittadinanza; La Stampa apre con l’intervento al Meeting di Rimini del governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, che ha parlato delle criticità di debito pubblico e pensioni in Italia, tra le altre cose. Il quotidiano abruzzese Il Centro ha in apertura la notizia della condanna a 25 anni di carcere per Giacomo Passeri, detenuto in Egitto da un anno con accuse di possesso di droga.