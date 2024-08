Quattro persone sono rimaste ferite in un incendio nel quartiere di Torre Spaccata, nella periferia di Roma

Dal primo pomeriggio di martedì a Roma si è sviluppato un grosso incendio nella zona del cosiddetto “pratone” di Torre Spaccata, una grande area verde nella periferia orientale della città. L’incendio è iniziato verso le 13 e non è ancora stato spento, anche a causa del forte vento che ha contribuito a diffondere le fiamme: attualmente sono sul posto protezione civile e i vigili del fuoco. Nelle operazioni di spegnimento sono rimaste ustionate quattro persone, un vigile del fuoco e tre membri della protezione civile, che sono state trasportate in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, che ha sollevato un’alta colonna di fumo visibile da lontano e che ha costretto alcune persone residenti nella zona a lasciare le proprie case.