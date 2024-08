Ana Guaita Barreto, giornalista legata all’opposizione venezuelana, è stata arrestata dall’agenzia di intelligence del paese

Ana Guaita Barreto, giornalista che lavora per il giornale online legato all’opposizione venezuelana La Patilla, è stata arrestata dal SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, l’agenzia di intelligence del Venezuela) mentre si trovava nella sua casa di Caracas, la capitale del paese. L’attivista per i diritti umani venezuelana Tamara Sujú ha detto che il SEBIN non ha dato informazioni sul luogo di detenzione di Barreto, e neppure sulle motivazioni del suo arresto, che è avvenuto martedì sera.

Secondo il Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), il principale sindacato dei giornalisti venezuelano, Barreto è la sesta giornalista arrestata nel paese dalle elezioni dello scorso 28 luglio, quando il presidente Nicolás Maduro era stato formalmente dichiarato vincitore delle elezioni dopo una votazione influenzata da moltissimi brogli.

