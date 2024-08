Israele ha bombardato un’altra scuola usata come rifugio nella Striscia di Gaza

Martedì l’esercito israeliano ha bombardato la scuola Mustafa Hafez, nell’ovest della città di Gaza, che come molte altre scuole da mesi è usata come rifugio dai civili della Striscia. La protezione civile palestinese ha detto che sono state uccise almeno 10 persone, tra cui due bambini, e almeno altre 15 sono state ferite. Israele ha confermato l’attacco e ha detto di averlo compiuto per colpire un centro operativo di Hamas nascosto all’interno della scuola.

Nelle ultime settimane Israele ha bombardato varie scuole trasformate in rifugio per i civili nella Striscia di Gaza, ogni volta motivando gli attacchi con la necessità di colpire centri operativi di Hamas. Il gruppo ha invece sempre negato di usare edifici civili per le proprie operazioni.