L’Ucraina ha ordinato alle famiglie con bambini di lasciare la città di Pokrovsk, nel Donetsk, dove la Russia sta avanzando rapidamente

Lunedì Vadym Filashkin, il governatore della regione di Donetsk nell’Ucraina orientale, ha ordinato alle famiglie con bambini di lasciare la città di Pokrovsk e le zone circostanti, dove l’esercito russo sta avanzando velocemente. Le autorità civili e militari ucraine avevano già chiesto ai civili di lasciare la città, ma quello di venerdì è il primo ordine vincolante. Da settimane le forze russe stanno avanzando verso la città a ritmi che non si vedevano dall’inizio dell’invasione, oltre due anni fa. A Pokrovsk rimangono 53mila persone, fra cui quasi 5mila bambini.

Nonostante l’inaspettato successo dell’offensiva nella regione russa di Kursk, l’Ucraina è in forte difficoltà sul suo fronte orientale, dove si trova Pokrovsk. La città è un importante snodo ferroviario e logistico per il paese, e la sua perdita metterebbe a rischio il controllo di Časiv Jar, città ritenuta fondamentale per difendere quello che resta della regione di Donetsk.

– Leggi anche: Nonostante l’incursione in Russia, l’Ucraina è in difficoltà sul fronte orientale