Il problema delle bande criminali svedesi si è allargato alla Danimarca

Negli ultimi mesi in Danimarca sono aumentati i crimini violenti commessi da giovani cittadini svedesi, spesso minorenni, reclutati appositamente da gruppi criminali locali. Per far fronte alla situazione lunedì un distaccamento della polizia svedese si è trasferito a Copenaghen, in Danimarca, mentre dalla scorsa settimana alcuni agenti della polizia danese si sono uniti a una squadra operativa nella città svedese di Malmö, separata dalla capitale danese solo da un ponte e da circa 40 minuti di treno.

Il ministro della Giustizia danese Peter Hummelgaard ha detto che solo da aprile ci sono stati almeno 25 episodi in cui giovani svedesi erano stati assoldati da bande criminali danesi per commettere crimini in Danimarca. La settimana scorsa un 25enne era stato arrestato a Copenaghen mentre trasportava due bombe a mano, mentre due settimane fa due adolescenti svedesi di 16 e 17 anni erano stati arrestati e messi in custodia cautelare per due sparatorie avvenute sempre nella capitale danese e a Kolding, nell’ovest della Danimarca.

In Svezia il problema degli scontri tra bande criminali per il controllo del traffico di droga e della prostituzione esiste dagli anni Ottanta, ma nel tempo è peggiorato significativamente. La Svezia è l’unico paese europeo in cui negli ultimi dieci anni gli omicidi con arma da fuoco sono aumentati e da qualche tempo le bande svedesi hanno iniziato a operare in maniera più frequente anche in altri paesi nordici: tra questi ci sono la Norvegia, dove spesso controllano l’importazione e la distribuzione della droga, e appunto la Danimarca, dove il reclutamento di giovani svedesi è l’ultimo sviluppo.

Ci sono motivi precisi per cui il numero di adolescenti reclutati dalle bande criminali in Svezia è aumentato: in quanto minorenni non devono affrontare gli stessi controlli di polizia degli adulti e in più per via della loro età sono più soggetti a sconti di pena. Alcuni di loro inoltre sono anche più giovani dell’età minima per essere giudicati responsabili di un crimine, che attualmente è 15 anni e che infatti il governo svedese ha annunciato di voler abbassare. La maggior parte è figlia di persone immigrate e abita nei quartieri più poveri di grandi città come Stoccolma, Göteborg e Malmö.

Il fenomeno delle bande criminali esiste anche in Danimarca, ma è più contenuto di quello svedese, dove la polizia stima che le persone legate a bande criminali siano circa 62mila e dove dal gennaio al luglio del 2024 ci sono state 164 sparatorie e 22 morti legate alla criminalità organizzata. Come gestire la violenza delle bande criminali è stato anche il tema principale della campagna elettorale per le elezioni politiche svedesi del 2022, alle quali il partito di estrema destra dei Democratici Svedesi è arrivato secondo con il 20,5 per cento dei voti e ha poi formato un governo di coalizione con il partito di centrodestra dei Moderati, arrivato terzo.

Secondo la polizia danese l’aumento di crimini commessi in Danimarca da giovani svedesi è il risultato di una guerra fra una delle principali bande danesi, la Loyal to Familia, e un’altra banda di cui non si conosce il nome, che non ha una base fissa ed è controllata principalmente dall’estero. Per stabilire il proprio controllo le bande sfrutterebbero questo grande bacino di persone svedesi disponibili a commettere crimini a pagamento.

Secondo un servizio dell’emittente danese TV 2 i giovani vengono reclutati online su delle chat dove sono pubblicate delle liste di reati da compiere in Danimarca con un listino prezzi: quella mostrata da TV 2 era in svedese e sembrava contenere i nomi di persone da uccidere nel paese, con compensi che andavano dalle 300mila alle 500mila corone svedesi (dai 26mila ai 43mila euro circa). Il comandante della polizia per la criminalità organizzata della Svezia meridionale, Stefan Sintéus, ha però spiegato come molti di loro decidano di compiere queste azioni non solo per i soldi ma anche per lo status che ne deriva.

Inizialmente la polizia danese aveva cercato di risolvere questo problema in autonomia, aumentando i controlli alle frontiere e sulla tratta fra Malmö e Copenaghen, che sono appunto separate da un tratto di mare largo una quindicina di chilometri. Sono state poi introdotte delle zone speciali a Copenaghen, dove gli agenti sono autorizzati a condurre controlli a campione, anche senza il sospetto di reati: in Svezia esistono già da qualche tempo e sono chiamate «zone di sicurezza».

Da quando è diventato chiaro che il problema è più strutturale, la collaborazione con la Svezia è diventata più stretta. Oltre al trasferimento delle squadre di polizia degli ultimi giorni, il ministro della Giustizia svedese Gunnar Strommer ha annunciato che a Stoccolma verrà istituito un nuovo centro di coordinamento con agenti provenienti sempre dalla Danimarca, ma anche da Finlandia e Norvegia, che già da qualche tempo collaborano con la Svezia in questo campo.

