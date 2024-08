Oggi i principali quotidiani nazionali aprono con un’intervista che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato all’ANSA in risposta a un presunto retroscena pubblicato domenica dal Giornale, secondo cui alcuni membri dell’opposizione starebbero cercando di far indagare sua sorella, Arianna Meloni, per il reato di traffico di influenze illecite. Quasi tutti raccontano la vita del celebre attore francese Alain Delon, che è morto domenica. Molti riportano inoltre la notizia dell’inizio della convention del Partito Democratico statunitense, nonché alcuni aggiornamenti sul numero di morti nella Striscia di Gaza e sui tentativi del presidente russo Vladimir Putin di limitare la portata dell’incursione che l’Ucraina sta conducendo nella regione russa di Kursk.

A livello locale, tutti i principali quotidiani del Friuli Venezia Giulia parlano del forte calo nel numero di persone migranti arrivate dalla cosiddetta “rotta balcanica” negli ultimi mesi. Alcuni giornali veneti, toscani e sardi parlano poi dell’impatto della stagione turistica sulle mete principali dei loro territori.