L’azienda statunitense AMD acquisirà ZT Systems, che si occupa di infrastrutture necessarie per i software di intelligenza artificiale

Lunedì l’azienda statunitense produttrice di semiconduttori Advanced Micro Devices (meglio nota come AMD) ha annunciato che acquisirà ZT Systems, società che si occupa di sviluppare server e altre infrastrutture necessarie a far funzionare i software basati sull’intelligenza artificiale. AMD ha detto che per l’acquisizione spenderà 4,9 miliardi di dollari, circa 4,45 miliardi di euro.

Da tempo aziende attive nel settore dei semiconduttori come AMD stanno cercando di eguagliare il successo di Nvidia, che fino a qualche anno fa era nota soprattutto per la produzione di schede grafiche (cioè le schede elettroniche che elaborano i segnali video nei personal computer) e che quest’anno è diventata la società con il più alto valore in borsa del mondo proprio grazie ai suoi grossi investimenti nella progettazione e nella produzione di chip espressamente realizzati per le AI.

Un sistema completo per le AI di Nvidia può arrivare a costare 20mila dollari, più di 18mila euro, e per costruire centri dati dedicati ai software per l’intelligenza artificiale ne servono migliaia. AMD ha detto che l’acquisizione di ZT Systems, molto affermata nel settore dei centri dati, è «il più recente e importante passo nella nostra strategia di lungo termine relativa alle intelligenze artificiali». L’amministratrice delegata di AMD, Lisa Su, ha detto che quest’anno l’azienda prevede di raccogliere circa 4,5 miliardi di dollari dalle vendite di chip realizzati per le AI: tra i suoi clienti ci sono Microsoft e Meta.

