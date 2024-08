È morta a 94 anni l’attrice statunitense Gena Rowlands

È morta a 94 anni Gena Rowlands, attrice statunitense con una lunga carriera nel cinema e nella televisione, famosa per aver recitato in film celebri come La luce del giorno di Paul Schrader (1987) e Un’altra donna di Woody Allen (1988) e per la sua lunga collaborazione con il marito e regista John Cassavetes.

Dopo varie esperienze come attrice teatrale, Rowlands cominciò a dedicarsi al cinema alla fine degli anni Cinquanta, quando il regista portoricano José Ferrer la diresse in L’alto prezzo dell’amore (1958). Nel 1958 recitò in Ombre, il film d’esordio di Cassavetes: tra gli anni Sessanta e Ottanta lavorarono insieme in altri sette film, tra cui Gloria – Una notte d’estate (1980), per il quale Rowlands ottenne una nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista.

Tra gli anni Novanta e l’inizio degli anni Dieci del Duemila Rowlands prese parte a diversi film diretti dal figlio, il regista Nick Cassavetes: il più famoso fu Le pagine della nostra vita (2004), un dramma romantico che all’inizio fu accolto tiepidamente dalla critica e non ottenne grande popolarità, ma che oggi è un film molto popolare e apprezzato nel suo genere. Nel 2016 Rowlands vinse un Oscar onorario alla carriera.