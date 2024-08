In Grecia è stata ordinata l’evacuazione di almeno tre ospedali e undici comuni a causa del grosso incendio a nord-est di Atene

In Grecia a causa di un grosso incendio in corso a nord-est di Atene è stata ordinata l’evacuazione di almeno tre ospedali e di una decina di località, che ha coinvolto migliaia di residenti. L’incendio si era sviluppato domenica attorno alle 15 a Varnava, circa 35 chilometri a nord-est della capitale, ed è stato calcolato che alle 19 avesse bruciato una superficie di circa 100 chilometri quadrati (grande cioè come circa 15mila campi da calcio). Tra domenica e lunedì a causa dei venti forti si è esteso verso sud, propagandosi su diversi fronti e coinvolgendo tra le altre Grammatico, Maratona e la zona del monte Pentelico, più vicino ad Atene: nel comune di Penteli sono stati fatti evacuare almeno tre ospedali.

Il ministro greco per la Crisi climatica e la protezione civile, Vassilis Kikilias, ha detto che nelle operazioni per spegnere l’incendio sono impegnati più di 670 vigili del fuoco e 27 squadre forestali con oltre 180 mezzi di terra, 17 canadair e 15 elicotteri. In alcune parti di Atene il cielo è ancora offuscato dal fumo e dalla cenere. Gli incendi estivi sono comuni in Grecia, ma secondo gli scienziati adesso sono favoriti dalle temperature sopra la norma e dai lunghi periodi di siccità che hanno cominciato a essere più frequenti a causa del cambiamento climatico. In diverse aree del paese almeno fino a giovedì sarà in vigore la massima allerta per il rischio di incendi.