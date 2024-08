L’esercito israeliano ha ordinato una nuova evacuazione della città di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza, dicendo di aver individuato delle infrastrutture da cui opererebbe Hamas: «A causa dell’utilizzo della zona umanitaria per attività terroristiche e il lancio di razzi contro Israele dal sobborgo di al Jalaa, restare in quest’area è diventato pericoloso», ha detto l’esercito in vista dell’inizio di una nuova operazione di terra in città.

Ai civili è stato chiesto di spostarsi verso al Mawasi, lungo la costa sul Mediterraneo, una zona che in passato era a sua volta stata attaccata in più occasioni benché le forze israeliane l’avessero indicata come sicura.

Khan Yunis era già stata in gran parte distrutta quest’inverno, quando le forze israeliane l’avevano occupata colpendo anche moltissime strutture civili, tra cui i suoi ospedali. A luglio c’erano state altre operazioni di terra, in cui l’esercito israeliano aveva ucciso centinaia di palestinesi.

– Leggi anche: A Gaza un bombardamento israeliano su una scuola ha ucciso decine di persone