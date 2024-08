Pixar ha detto che farà “Gli Incredibili 3”, e ha diffuso un breve teaser di “Toy Story 5”

In occasione del D23, la convention annuale che riunisce i fan della Disney e che quest’anno si svolge tra il 9 e l’11 agosto ad Anaheim, in California, l’azienda ha dato qualche informazione sui prossimi film che distribuirà. Tra le altre cose Pete Docter, il direttore creativo della Pixar (la casa di produzione che fu acquisita da Disney nel 2006) ha annunciato che verrà fatto il terzo film della saga di Gli Incredibili, i cui primi due film uscirono nel 2004 e nel 2018 ed ebbero molto successo. Non si sa al momento quando uscirà il terzo capitolo.

È stato anche diffuso un teaser (una versione breve di un trailer) di Toy Story 5, in cui però non si vede molto: ci sono i protagonisti Buzz Lightyear, Woody e Jessie che salutano il pubblico. Il film uscirà nei cinema statunitensi il 19 giugno del 2026.

Come molte altre società di produzione, a partire dagli anni Dieci la Pixar ha aumentato la sua produzione di sequel e prequel, che però in molti casi non sono andati bene. Ci sono ovviamente alcune eccezioni, come Inside Out 2, diffuso lo scorso giugno, e prima Toy Story 2, 3 e 4, usciti rispettivamente nel 2000, nel 2010 e nel 2019.

Sempre durante la convention il regista James Cameron ha annunciato che il titolo del terzo film della saga di Avatar sarà Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuoco e Cenere) e sarà diffuso al cinema a dicembre del 2025.