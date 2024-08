I principali giornali nazionali aprono con gli aggiornamenti sull’operazione di terra che l’esercito ucraino sta conducendo in territorio russo. Molti hanno anche in prima pagina un riferimento alle numerose medaglie che l’Italia ha vinto ieri alle Olimpiadi di Parigi, tra cui l’oro di Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nel ciclismo su pista e l’argento di Nadia Batocletti nel 10.000 metri. Alcuni giornali, tra cui il Sole 24 Ore, parlano invece dello sciopero dei balneari che si è svolto ieri mattina e dei piani del governo di Giorgia Meloni per il settore.