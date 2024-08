Alle Olimpiadi di Parigi Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’argento nei 10.000 metri dopo un’altra gara notevole, nella quale è rimasta per tutto il tempo nel gruppetto di testa, e ha poi dato il meglio di sé nell’ultimo giro, battendo di nuovo il record nazionale.

Battocletti ha 24 anni, è trentina e agli Europei di Roma dello scorso giugno vinse l’oro sia nei 5.000 sia nei 10.000 metri, due distanze nelle quali detiene il record nazionale (ce l’ha anche nei 3.000 indoor). In queste Olimpiadi era arrivata quarta nei 5.000 metri, in una gara nella quale per qualche ora aveva pensato anche di poter essere terza, perché un’avversaria era stata inizialmente squalificata ma poi reintegrata dopo che il suo ricorso era stato accolto.